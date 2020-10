Mediat: Trump taipui tuomitsemaan valkoisen ylivallan kannattajat ja Proud Boys -äärijärjestön – "Olen sanonut sen monta kertaa"

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on tuominnut ensimmäistä kertaa selväsanaisesti valkoisen ylivallan kannattajat ja Proud Boys -äärijärjestön.

Presidenttiä on vaadittu tuomitsemaan valkoinen ylivalta aiemminkin, mutta hän ei ole aina niin tehnyt. Asia nousi jälleen tapetille sen jälkeen, kun Trump ei suostunut tuomitsemaan Proud Boysia, kun häntä pyydettiin näin tekemään tiistaina vaaliväittelyssä.

– Antifa on hirvittävä ihmisryhmä, Trump julisti Politicon mukaan.

Antifa on äärivasemmistolainen antifasistinen verkosto, joka toimii useissa eri maissa. Se pyrkii muun muassa vastustamaan äärioikeistoa ja rasismia.

Trump on asettunut toisinaan ääriryhmien puolelle

Hill-lehden mukaan Trump on toisinaan tuominnut yksittäisissä tilanteissa valkoisen ylivallan kannattajia ja viharyhmittymiä, mutta on myös usein puolustanut tällaisia ryhmiä.

Kuitenkin esimerkiksi kesän aikana Yhdysvaltoja kuohuttaneiden Black Lives Matter -mielenosoitusten yhteydessä Trump on asettunut toisinaan äärioikeistoryhmien puolelle.

Tuomitsemisen sijaan hän välitti heille viestin "Proud Boys, stand back and stand by". Stand back voi tarkoittaa suomeksi esimerkiksi vetäytymistä tai perääntymistä. Stand by taas viittaa valmiudessa oloon.