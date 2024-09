Yleisurheilutähti romahti – epäinhimillinen suunnitelma epäilyttää Tommi Evilää

Kaikki maailmanennätykset murskaksi?

Kööpenhaminan puolimaratonjuoksu oli kenties katsaus tulevaan. Ingebrigtsen, 24, on nimittäin sanonut, että hän uskoo pystyvänsä juoksemaan kaikkien kestävyysmatkojen mailmanennätyksen 1 500 metristä aina maratoniin asti. Toistaiseksi norjalaisella on hallussaan 2 000 metrin, 3 000 metrin ja kahden mailin maailmanennätykset, mutta niistä yhtäkään matkaa ei kilpailla arvokisoissa.

Hänen vahvuutensa on kestävyyspuoli, jota voi vielä vuosien edetessä kehittää. Nopeuspuoli on taas Ingebrigtsenin heikkous, varsinkin kun verrataan 1 500 metrin maailman huippuihin. Se on saatu kokea kolmissa edellisissä arvokisoissa, kun norjalainen on jäänyt 1 500 metrillä ilman kultamitalia.