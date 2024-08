Superyllättäjä pesi Norjan ihmepojan – tämä temppu ratkaisi: "Voittava käsi"

Jakob Ingebrigtsen on seilannut tällä kaudella voitosta voittoon 1500 metrillä, mutta olympiafinaalissa hän jäi sensaatiomaisesti mitalien ulkopuolelle neljänneksi. Ingebrigtsen juoksi heinäkuun puolen välin tienoilla Monacon Timanttiliigassa ajan 3.26,73, mutta olympialaisten loppukilpailussa hän hyytyi aikaan 3.28,24.

Voiton otti yllätysmies Cole Hocker ajalla 3.27,65. Hän on keskittynyt pelkästään olympiakisoihin yli kuukauden ajan. Hockerin viimeinen kisa on Yhdysvaltojen olympiakarsinnasta kesäkuun lopussa. Ingebrigtsen sen sijaan juoksi täydellä teholla kolmisen viikkoa sitten.

– Varmasti sillä on merkitystä. Rauhassa on saanut laittaa kuntoaan priimavireeseen ja keskittyä vain ja ainoastaan tähän kisaan. Ylimääräiset rasitukset on vedetty minimiin. Tässä kohtaa täytyy sanoa, että se oli tässä tilanteessa voittava käsi, MTV Urheilun yleisurheiluasiantuntija Tommi Evilä linjaa.