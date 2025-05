Järisyttävä temppu juoksuradalla – Tommi Evilä vertasi Matti Heikkisen pöljään päivään: "Ihan karsea"

Saksalainen Frederik Ruppert vastasi Rabatin Timanttiliigan kilpailun yhdestä suurimmista paukuista, kun hän juoksi 3 000 metrin esteissä toiseksi uskomattomalla ajalla 8.01,49.

Kisan voitti marokkolaistähti Soufiane El Bakkali kauden kärkiajalla 8.00,70. Suurimmat otsikot varasti silti Ruppert.

Saksalainen paransi viime kesänä juoksemaansa aiempaa ennätystään käsittämättömät 13,5 sekuntia ja rikkoi samalla Saksan ennätyksen. Ranskalaisen Mahiedine Mekhissin Euroopan ennätys jäi vajaan puolentoista sekunnin päähän.

MTV Urheilun asiantuntijan Tommi Evilä häkeltyi Ruppertin tempusta.

– Yksittäisenä ennätysparannuksena, kun lähtee laskemaan prosentteja, onhan toi ihan karsea. Kaveri varmaan itsekin yllättyi. Oli hän täysin pöllämystynyt kisan jälkeen, Evilä sanoo.

– Jos joku keksii Matti Heikkisen pöljälle päivälle hyvän termin saksan kielellä, nyt olisi paikka.

Täysin tuntemattomuudesta Ruppert ei yleisurheilun tähtitaivaalle sentään noussut. Hän voitti kuusi vuotta sitten nuorten Euroopan mestaruuden Gävlessä Ruotsissa, mutta nousu aikuisten huipulle on kestänyt jonkin aikaa.

Nyt se tapahtui kertarysäyksellä.

– Osoittaa, kuinka vaikeaa on tehdä siirtymä nuorten huipulta aikuisten huipulle. Ruppertilla kesti kuusi vuotta, eikä se ihan poiikkeuksellista ole, Evilä sanoo.

– On ollut vastoinkäymisiä. Sitten on tehty onnistunut valmentajanvaihdos.

Ruppert siirtyi toissa vuonna saksalaisen Isabelle Baumannin valmennukseen. Baumann on olympiavoittajan Dieter Baumannin vaimo.

– Omien sanojensa mukaan nyt on tullut tosi tasaisesti ehjiä harjoitusblokkeja, kilsamääriä on päässyt nostamaa systemaattisesti. Oikein määrän kautta vetävä kaveri. Jopa yli 150 kilometrin viikkoja, mikä on tosi kova lukema. On päässyt tasaisesti paukuttelemaan ja olemaan terveeä.

Juoksun juhlaa

Rabatin kisassa hurjasteltiin juoksuradalla muutenkin. Naisten 3 000 metrin kisassa Kenian Beatrice Chebet kiihdytti huiman viimeisen kierroksen 61 sekuntiin, mikä riitti kaikkien aikojen kakkosaikaan 8.11,56. Maailmanennätys on kiinalaisen Junxia Wangin 8.06,11.

– Hän on mulle näyttäytynyt hyvin analyyttisena urheiliana, Evilä sanoo.

– Miettii paljon sitä, että pitkilläkin matkoilla pitää olla kirikyvykkyyttä. On tuonut elementtejä 800 metrin harjoittelusta ja 1 500 metrin harjoittelusta kestopuolelle.

Chebet voitti viime kesänä tuplaolympiakultaa, kun Pariisissa heltisivät voitot 5 000 metrillä ja 10 000 metrillä. Kenialainen pitää hallussaan 10 000 metrin maailmanennätystä, ja nyt siis 3 000 metrin kaikkien aikojen kakkosaikaa. 5 000 metrillä Chebetin ennätys 14.05,92 on kaikkien aikojen tilastossa kolmantena.

Evilä uskoo, että ennätystehtailu saa jatkoa.

– Tällä kaudella, jos vaan tulee sopiva kohta ja sopiva kisa löytyy urheilijoille, vitosella on täyttä realismia nähdä ensimmäinen alle 14 minuutin naisten aika vitosella, Evilä povaa.

– Uskon, että se on tulossa, ja olisi mahtavaa nähdä kilpailu, jossa olisivat Chebet , (Etiopian) Gudaf Tsegay ja (Kenian) Faith Kipyegon. Kun he pääsisivät sopivalle radalle, vaikka Eugenessa sopivan tuulettomissa oloissa, kyllä se varmasti tulee.

5 000 metrin maailmanennätys on Tsegayn 14.00,21.