Me Naiset: Martina Aitolehti ja Hannu Pikkarainen erosivat

Hyvinvointivalmentaja ja sosiaalisen median vaikuttaja Martina Aitolehti kertoo Me Naiset -lehden haastattelussa päätyneen eroon loppuvuodesta ex-jääkiekkoilija Hannu Pikkaraisen kanssa. Viime keväänä seurustelun aloittanut pariskunta ehti olla yhdessä alle vuoden.

– Meidän kodissamme on nyt hyvä energia. Minun on tärkeää keskittää huomioni ja aikani tyttäriin, ja tunnen, että tämä elämänvaihe on tosi terveellinen tila myös minulle.