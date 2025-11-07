McLarenin F1-kuljettaja Lando Norris ajoi Sao Paulon perjantain harjoitusten nopeimman kierrosajan. Oscar Piastri oli tallikaveriaan 0,023 sekuntia hitaampi ja harjoitusten toiseksi nopein. Norris johtaa MM-sarjaa pisteen erolla Piastriin.

Kolmanneksi nopeimman harjoituskierroksen ajanut Sauberin Nico Hülkenberg jäi kärjestä 0,619 sekuntia.

Harjoituksista ei voine vetää suoria johtopäätöksiä tallien voimasuhteisiin, sillä MM-sarjassa kolmantena oleva Red Bullin Max Verstappen oli vasta 17:s. Ferrarin Charles Leclerc ja Lewis Hamilton löytyivät sijoilta 18 ja 19.

Sao Paulossa ajetaan myöhemmin tänään sprintin aika-ajo.