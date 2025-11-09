Red Bullin Max Verstappen lähtee Brasilian Sao Paulossa sunnuntaina ajettavaan F1-osakilpailuun varikolta.
Max Verstappen jäi lauantain aika-ajossa vasta 16:nneksi. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun alankomaalaistähti karsiutui F1-urallaan jo aika-ajon avausosiossa ilman auton teknistä vikaa tai kolaria.
Auton liukumista valitellut Verstappen ei kuitenkaan starttaa kisaan edes 16. ruudusta, vaan varikolta.
Tämä johtuu siitä, että Red Bull asensi neljä viimeisintä maailmanmestaruutta voittaneen kuljettajansa autoon kokonaan uuden Hondan moottorin. Tiimi vaihtoi menopeliin myös monia muita osia.
Muun muassa ESPN:n mukaan alankomaalaisen Red Bulliin olisi vaihdettu vanha pohja, jota Verstappen käytti Yhdysvaltain Austinin voittokilpailussaan.
Myös Verstappenin tallikaveri Yuki Tsunodan aika-ajo meni surkeasti. Japanilainen jäi 19:nneksi. Viimeksi molemmat Red Bullit olivat jääneet aika-ajon avausosioon eli 15 parhaan ulkopuolelle Japanissa 2006.
Verstappen on MM-sarjassa kolmantena, 39 pistettä sarjaa johtavaa McLarenin jäljessä. Alankomaalainen heitti lauantaina .