Red Bull -flopilla karmea tilasto F1:ssä

Red Bullin Yuki Tsunoda on asettanut tiimin surkeimman aika-ajorupeaman 18 vuoteen, kun tuloksia tarkastellaan viittä viimeistä kisaa.

Tsunoda pääsi lähimmäksi tiimitoveriaan Max Verstappenia kuin koskaan aiemmin tällä kaudella, mutta vauhti riitti kuitenkin vain 18. ruutuun. Verstappen lähtee kisan seitsemännestä lähtöruudusta. Hollantilaisen viimeisen osion aika-ajosuoritus meni pipariksi, kun Alpinen Pierre Gasly pyörähti. Verstappenin insinöörin mukaan hän oli 1.04,5 kierrosvauhdissa. Tämä olisi riittänyt kolmanteen tai neljänteen ruutuun.

Tsunoda oli ensimmäisessä osiossa kolmen kymmenyksen päässä Verstappenista, mutta Itävallan GP:n rata on sen verran lyhyt, joten kaksikko oli 12:n pykälän päässä toisistaan. Se oli Tsunodan kolmas kerta, kun hän jää ykkösosioon viidessä viimeisessä kilpailussa.

Gaslyn pyörähdystä seuranneet keltaiset liput pilasivat myös MM-sarjaa johtavan McLarenin Oscar Piastrin viimeisen vedon aika-ajoissa.

Verstappenin keskimääräinen sijoitus viimeisessä viidessä kisassa on ollut 3,8. Tsunodan vastaava luku on 16,2, mikä on huonoin suoritus sitten kausien 2006 ja 2007 vaihteen, jolloin David Coulthardin keskimääräinen sijoitus aika-ajoissa oli 17,8.

Tsunodan edeltäjä Red Bullilla, Liam Lawson, pudotettiin kahden kisan jälkeen, kun hän oli ajanut aika-ajoissa ruutuihin 18 ja 20. Ennen häntä tiimissä ajaneen Sergio Perezin huonoin lukema oli 14,8.

McLarenin Lando Norris starttaa sunnuntaina ajettavaan Itävallan GP:hen ykkösruudusta ennen Ferrarin Charles Leclerciä. Piastri lähtee kisaan kolmannesta lähtöruudusta.