Nico Rosbergilta kuitti Max Verstappenille – esiin nousi 50 miljoonan euron korvaus

– On selvää, että kuskit haluaisivat vain ajaa. F1:ssä kuljettajan työhön kuuluu paljon muutakin kuin vain pelkkää ajamista, Rosberg mietti Daily Mailin puolella.

– Ajaminen on itseasiassa pienin osa sitä, mitä kuskien pitää tehdä – varsinkin kun ottaa huomioon sen, miten paljon työhön kuuluu kaikenlaista mediaoperointia ja sponsoritempauksissa mukana hyppimistä.

– Se on varmaa, että kuljettajille tuo kaikki ”ylimääräinen” on jotain, mistä harva pitää. Kuljettajat yrittävät aina pitää nuo jutut mahdollisimman vähissä, jotta ne eivät vaikuta ajosuorituksiin esimerkiksi väsymyksen tai keskittymishäiriöiden kautta. Vegasissa tämä korostui, koska kyse on yhdestä kauden suurimmasta showsta. Sen takia jotkut kuljettajat jakoivat kritiikkiä.