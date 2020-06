Matti Vanhanen haluaa jatkaa valtiovarainministerinä syyskuun jälkeen – "Projekti ei ole siihen mennessä tehty"

Valtiovarainministerin työhuoneen fläppitaululle on piirretty keskustalainen apila ja sen viereen Suomen lippu. Edeltäjän ajalta, naurahtaa valtiovarainministeri Matti Vanhanen.

Viime viikon tiistaina nimitetty Vanhanen on valtiovarainministerin huoneessa jo kolmas keskustalainen ministeri vuoden sisään. Mika Lintilä aloitti urakan vuosi sitten eduskuntavaalien jälkeen ja Katri Kulmuni otti ohjat joulukuussa. STT:n haastattelussa Vanhanen kertoo, että hän haluaa jatkaa tehtävässä yli syyskuun, jolloin keskusta valitsee itselleen puheenjohtajan uudelle kaudelle.

– Projekti ei ole siihen mennessä tehty. Se on toivottavasti hyvin lähtenyt liikkeelle, mutta se ei ole valmis, Vanhanen sanoo ja uskoo, että hänen arviotaan kuunnellaan.

Vanhanen sanoo, että hänellä on mielessään tietty urakka, jonka hän pyrkii tekemään, mutta ei kerro sen kestosta tarkemmin.

Syksyn budjettiriihestä on Vanhasen mukaan lupa odottaa työvoiman tarjontaa lisääviä päätöksiä, koska tieto on investoiville yrityksille äärimmäisen tärkeä. Hallitus on jo sopinut, että se nostaa tavoitettaan lisätä työllisten määrää vähintään 60 000 henkilöllä vuoden 2023 loppuun mennessä. Työllisyysasteen uutta tavoitetta ei Vanhasen mukaan ole vielä sovittu.