Presidentti myönsi arvonimiä – Matti Vanhasesta tuli valtioneuvos

Entinen pääministeri, eduskunnan puhemies ja keskustan puheenjohtaja Matti Vanhanen on saanut valtioneuvoksen arvonimen. Vanhaselle ja 98 muulle ansioituneelle kansalaiselle myönnettiin arvonimi presidentin esittelyssä perjantaina.



Elisan entinen toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila sai vuorineuvoksen arvonimen.



Lisäksi perussuomalaisten entiset kansanedustajat Toimi Kankaanniemi ja Anssi Joutsenlahti saivat valtiopäiväneuvoksen arvonimen. Kankaanniemi ehti ennen siirtymistään perussuomalaisiin toimia kansanedustajana myös kristillisdemokraattien riveissä ja oli puolueen puheenjohtaja vuosina 1989–95.



Vantaan entinen kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sai kaupunkineuvoksen arvonimen ja THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek professorin arvonimen.



Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Arvonimiä on käytössä noin sata. Niistä arvokkaimmat ovat valtioneuvos ja vuorineuvos.



Arvonimistä päätetään arvonimilautakunnassa, ja esityksen niistä voivat tehdä yksityishenkilöt, yhteisöt tai molemmat yhdessä. Esityksen tekijöiden täytyy sitoutua maksamaan arvonimestä perittävä vero.



Kaiken kaikkiaan arvonimiä on myönnetty vuodesta 1918 lähtien vajaa 15 000.