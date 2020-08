Matti Vanhanen kertoi tylyn totuuden Suomen ensi vuoden budjetista: Jopa 7 miljardia pakkasella – "Erityisiä lisäelvytyspäätöksiä ei tehdä"

Aamupäivän aikana Säätytalolla on Vanhasen mukaan käyty taustakeskusteluja, joiden pohjalta tehdään johtopäätöksiä budjetin valmistelua varten.

– Erityisiä lisäelvytyspäätöksiä valtion vuoden 2021 talousarviossa [budjetissa] ei tehdä. Tämä on suuressa kuvassa johtopäätös, Vanhanen kommentoi neuvottelutaolla.

Yleisesti finanssipolitiikan linja on näin ollen ensi vuonnakin toki elvyttävä. Uusia merkittäviä leikkauksia ei vuoden 2021 budjettiin ole ilmestymässä.

– Kun on elvytyksen aika, silloin ei tehdä elvytyksen kanssa ristiriitaisia edes kovin pieniä ratkaisuja, jotka helposti heikentävät ihmisten luottamusta siihen, että soudetaanko, huovataanko, vai mitä tässä tehdään.

MTV Uutisten tiedot: Eläkealoitteesta tehty laskelmia

Vanhanen ehdotti heinäkuussa, että eläketuloa ja ansiotuloa ryhdyttäisiin verottamaan erikseen. Aloitteen talousvaikutuksia on selvitetty ministeriössä.

Alijäämä haarukassa 5–7 miljardia euroa

Tilanne on sittemmin muuttunut täysin. Vanhasen mukaan vuoden 2021 budjetin alijäämä tulee liikkumaan miljardeissa – menot tulevat siis olemaan selvästi isommat kuin tulot.

– Jos sanon haarukan 5–7, niillä ennusteilla joita tällä hetkellä voidaan tehdä, sitä luokkaa se on, Vanhanen kertoo.

Veropäätösten osalta Vanhanen on jo aiemmin kertonut, että syyskuun budjettiriihessä tehdään päätös mahdollisesta alkoholiveron korotuksesta.

Vanhanen: Erimielisyydet eivät ratkaisemattomia

Myös muita kiistanaiheita on. Etenkin vihreät on vaatinut julkisuudessa näkyvästi turpeen ja polttoöljyn verotuksen kiristämistä, mikä on hallituskumppani keskustalle hankala paikka.