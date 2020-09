Matkustusrajoituksia höllennetään: HUS:n toimitusjohtaja kertoo, miten terveydenhuolto kestää mahdollisen koronatartuntojen nousun – "Meillä on valmius"

Mediatietojen mukaan hallitus on höllentämässä matkustusrajoituksia. Yhtenä strategiana on tehdä Suomeen saapuville matkustajille koronavirustesti. Jos se näyttää negatiivista, ei henkilön tarvitse jäädä kahden viikon karanteeniin. HUS:in toimitusjohtaja Juha Tuomisen mukaan riskinä on, että koronapotilaiden määrä nousee.

– On riski, että tautitapausten määrä alkaa nousta. Terveydenhuoltojärjestelmän näkökulmasta kestämme pienen nousun. Sairaalassa ei ole tällä hetkellä paljonkaan koronapotilaita. Ei ole tavoite, että potilaita sairaalaan saataisiin, mutta meillä on valmius hoitaa koronapotilaita, Tuominen sanoo.

Oma koronakuri voi purra

MTV Uutisten mukaan matkustusrajoituksia ollaan höllentämässä niin, että Suomeen saisi matkustaa maista, joissa tartuntoja on 100 000 asukasta kohti alle 25 viimeisen kahden viikon aikana. Nyt raja on 8 tapauksessa 100 000 asukasta kohti kahdessa viikossa.

– EU-komission ehdotus on 20-25 tartunnan kohdalla. Määrät riippuvat siitä, mikä testausaktiivisuus kyseisessä maassa on. (Suomen suunnittelemat) luvut ovat yhteisten suositusten mukaisia. On hyvä, että meillä on yhteisiä pelisääntöjä, Tuominen sanoi.