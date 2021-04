HUSin johtajaylilääkäri ei huoahtaisi vielä: Seuraava tartuntapiikki ehkä touko-kesäkuussa, arvio heinäkuun normaalitilasta on optimistinen

– Täytyy olla malttia, mutta on hyvä alkaa suunnitella miten koronasta päästään pois ja missä järjestyksessä rajoituksia voidaan purkaa, ja miten tartunta- ja potilasmäärät käyttäytyvät. Tämä on nähdäkseni useamman kuukauden projekti, Mäkijärvi sanoi MTV Uutiset Livessä.

– Onhan se mahdollista, ehkä vähän optimistinen näkemys. Korona on yllättänyt meidät monta kertaa. Suomi on kulkenut muita Euroopan maita parisen kuukautta jäljessä, jos tämä toteutuu, niin meillä on vielä yksi nousukohta mahdollisesti toukokuussa, kesäkuun alussa tiedossa.