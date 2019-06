Matkustajat olivat vaarassa imeytyä lentokoneen moottoriin evakuoinnin aikana Helsinki-Vantaalla, selviää Otkesin tutkinnasta – myös Finavian toiminnassa puutteita: "Evakuointitilanne on aina vakava"

Henkilökunnan koulutuksessa oli puutteita

"Matkustajille aiheutui välitön vaara imeytyä moottoriin"

Puutteita myös lentokentän järjestelyissä

"Evakuointitilanne on aina vakava"



– Tällaisia evakuointeja on Suomessa sattunut hyvin harvoin, nyt tapauksia on kuitenkin ollut kaksi reilun vuoden sisään. Matkustajien on noudatettava evakuointikäskyjä ja jätettävä matkatavarat paikoilleen, onnettomuustilanteessa matkatavaroiden itsekäs noukkiminen voi johtaa loukkaantumisiin ja jopa kuolemiin. Evakuointitilanne on aina vakava, Aaltonen kertoo tiedotteessa.