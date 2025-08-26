Helsinki-Vantaan onnettomuudesta uutta tietoa: "Potkurin paloja löytyi 30 metrin päästä"

Tutkinnanjohtajan mukaan onnettomuudessa oli mahdollisuudet paljon pahemmalle lopputulokselle.

Onnettomuustutkintakeskus käynnisti turvallisuustutkinnan Helsinki-Vantaan lentoasemalla tapahtuneesta lento-onnettomuudesta, jossa asematasolle pysäköity ATR 72-500 -lentokone lähti moottorien käynnistyksen jälkeen tahattomasti liikkeelle.

– Lentokone oli juuri palannut huollosta ja lähtövalmistelut olivat käynnissä. Kun pyöräkiilat poistettiin ja moottorit käynnistettiin, lähti lentokone tyhjäkäynnin aikana liikkumaan eteenpäin, kertoo tutkinnanjohtaja Janne Kotiranta.

Lentokone liikkui noin yhdeksän metrin matkan ja törmäsi maavirtalähteeseen. Paikkatutkinnassa selvisi, ettei koneen seisontajarru ollut päällä.

Kotirannan mukaan maailmalla on sattunut samankaltaisissa onnettomuuksissa henkilövahinkoja. Tällä kertaa niiltä kuitenkin vältyttiin.

Helsinki-Vantaan onnettomuudessa yksi maapalveluyrityksen työntekijä joutui kuitenkin juoksemaan lentokoneen alta pois, kun se lähti liikkumaan.

– Kyseessä oli siis todellinen läheltä piti -tilanne. Potkurin paloja löytyi lähes 30 metrin päästä, joten mahdollisuudet pahemmalle lopputulokselle olivat olemassa.

Miksi maassa oli sammutusvaahtoa?

Kotiranta jatkaa kertomalla, että onnettomuudesta julkaistuissa kuvissa näkyy valkoista sammutusvaahtoa maassa. Pelastuslaitoksella oli epäilys, että rikkinäisistä potkureista tai sen osista pääsisi komposiittipölyä ilmaan.

Hänen mukaansa mahdollinen pöly haluttiin sitoa ennen lentokoneen evakuointia, mikä suojaisi matkustajien poistumista.

– Onnettomuudesta ei syntynyt palovaaraa matkustajille. Lentokoneessa ei myöskään ollut polttoainevuotoa.

Paikkatutkinta saatiin valmiiksi 16. elokuuta illan aikana. Lentokoneesta otettiin talteen lentoarvotallennin sekä ohjaamon äänitallennin. Niiden sisältö puretaan ja analysoidaan.

Onnettomuustutkintakeskus on nimennyt tutkintaryhmän. Tutkintaa jatketaan materiaalin keruulla ja kuulemisella. Keskiössä ovat erityisesti inhimilliset tekijät onnettomuuksien synnyssä.

Turvallisuustutkinnassa pyritään parantamaan yleistä turvallisuutta sekä ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Turvallisuustutkinnassa ei puututa syyllisyyttä ja vahingonkorvauksia koskeviin kysymyksiin.

Turvallisuustutkinta kestää noin 9–12 kuukautta.

