Helsinki-Vantaalla eilen sattunut vaaratilanne puhututtaa asiantuntijoita – tuliko tieto liian myöhään? "Tähän päivään mennessä sellaista puhelua ei ole tullut"

– Tässä tapauksessa kiitotie on ollut varattuna. Lennonjohto on antanut jäljempänä tulleelle koneelle ylösvetokäskyn, johon ei sitten ole reagoitu. Tämä on merkittävä tapaus, sillä ilmailussa pitää aina toimia juuri niin kuin lennonjohto käskee, hän toteaa.

Vaaratilanteen jälkimainingeissa kommentteja on kuultu sekä lennonjohdosta vastaavalta ANS Finlandilta että onnettomuustutkintakeskukselta. Moitteita on annettu esimerkiksi lennonjohdon hitaasta reagoimisesta vaaratilanteen ilmoittamisessa.

– Meillä on lokitieto, että kello 18:07 on onnettomuustutkintakeskukselle lähtenyt tekstiviesti, jolla ilmoitettiin tapahtuneesta, Luojus kertoo.

Yhteyksissä ei ollut vikaa

Nurmi kertoo, että tapahtuneesta on aloitettu alustava tutkinta. Ongelmana tutkinnassa on vaaratilanteen viivästynyt ilmoittaminen, jonka vuoksi ensin laskeutunut turkkilaisen lentoyhtiön kone ehti lähteä jo pois Suomesta takaisin Istanbuliin.

– Äänitallenne on hallussamme ja valmistelemme nyt sen purkamista. Tapahtuman osallisten kuulemiset on aloitettu jo eilen ja niitä jatketaan vielä tänään iltaan saakka. Itse tutkintapäätös tehdään ensi viikolla, Nurmi kertoo.

Turkkilaisen koneen ohjaamossa epäselvyyksiä

– On olemassa yksiselitteinen määräys, että kiitotieltä poistutaan niin nopeasti, kuin se on turvallisesti mahdollista. Ilmeisesti koneessa on ollut joku epätietoisuus siitä, että ovatko he enää kiitotiellä tai ei ole tiedetty minne seuraavaksi pitäisi mennä. Jotain kummallista on ohjaamossa tapahtunut, hän toteaa.