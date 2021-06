Matkailualan työntekijät ahdingossa: "Omaisuutta on myyty ja käyty ruokajonoissa" – SAK:n jäsenistä iso joukko työttömänä tai lomautettuna jo yli vuoden

Matkailualan työttömien arki on karua. Moni on ollut yli vuoden työttömänä.

– Talouden voimavarat on syöty ja työttömyyspäivärahat on pieniä. On jouduttu jopa omaisuutta myymään ja käydään hakemassa ruokaa ruokajonoista ja kyllä se näkyy myös muulla tavalla perheiden arjessa. Kyllä tämä on tiukka paikka pienipalkkaisille ihmisille olla pitkään pois töistä.