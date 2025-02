MasterChef Suomi -ohjelman uusi huipputuomari Kim Mikkola: ”Hyvä ruoka kuuluu kaikille ja siksi olen täällä”

MasterChef Suomi -ohjelmassa nähdään uusi huipputuomari.

Uusi MasterChef Suomi -kausi starttaa ja ohjelma saa uuden tuomarin. Palkittu huippukokki Kim Mikkola liittyy Helena Puolakan ja Henri Alénin rinnalle MasterChef-keittiöön.

Helsinkiläinen Mikkola on ehtinyt uransa aikana työskentelemään lukuisissa huippuravintoloissa. Hän työskenteli lähes viiden vuoden ajan tanskalaisessa Noma-ravintolassa, jossa hän oli voittamassa arvostettua The World´s 50 Best Restaurants -kilpailua vuonna 2014.

– Ruokafilosofiani on se, että kulttuureissa on kaikissa yhtymäkohtia. Sieltä keskeltä yritän peilata omaa taustaani vasten, Mikkola sanoo.

MasterChef -tuomarina Mikkola sanoo olevansa kannustava.

– Se on superpalkitsevaa nähdä, kun annat ihmisille itsestäsi tietoa ja sitten he pystyvät käyttämään sitä.

Mikkola kertoo olevansa onnellinen, että pääsee tuomaroimaan Puolakan ja Alénin kanssa. Hänen mukaansa kaikki kolme edustavat eri näkemyksiä. Mikkola kertoo, että hänen ensimmäinen oikea työharjoittelunsa tapahtui Alénin ravintolassa 20 vuotta sitten.

– Eli tietyllä tavalla ympyrä sulkeutuu.

Mikkola sanoo olevansa todella innoissaan tulevasta MasterChef Suomi -kaudesta.

– Luksutääriset kokemukset kuuluvat kaikille. Hyvä ruoka kuuluu kaikille ja siksi olen täällä.

MasterChef Suomi -ohjelman uusi kausi tiistaisin kello 20.00 MTV3 -kanavalla ja MTV Katsomossa!