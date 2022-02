Kape Aihinen vertaa ruoanlaittoa erääseen urheilulajiin: "Jollet anna kaikkea itsestäsi, niin älä tule sitten ollenkaan"

TV-kokki Kari ”Kape” Aihinen on jälleen yksi MasterChef Suomi -ruokaformaatin tuomareista. Aihinen kertoo MTV Uutisille, että tulossa on pitkä, mutta kärsivällinen kausi sillä se on tänä vuonna jopa 20 jakson mittainen. Ensimmäisen kahden viikon aikana nähdään tuplajaksot.