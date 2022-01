Tässä ovat uudet MasterChef-tuomarit – Kari Aihinen saa rinnalleen kaksi timanttista osaajaa

MasterChef Suomen uusi kausi alkaa tiistaina 15. helmikuuta. Kahdella ensimmäisellä viikolla nähdään tuplajaksot. Mtv-palvelussa jaksoja julkaistaan viikon ennakolla, eli tarjolla on heti paljon katsottavaa! Jännittävää finaalia ei nähdä viikon ennakolla.

Henri Alén



Suomalaisten rakastama kokki, keittiömestari ja ravintoloitsija Henri Alén tekee paluun MasterChef -tuomaristoon. Muun muassa ravintoloiden Muru, Ultima ja juuri ensimmäisen Michelin- tähden saaneen Finnjävelin perustaja on tv-katsojille tuttu lukuisista ohjelmista, kokkikirjoista ja kokkikouluista.

MasterChef-tuomarin titteli on Alénille arvokas, koska se antaa hänelle mahdollisuuden antaa kotikokeille jotain: palautetta, ohjeistusta ja rohkaisua ruuanlaittoon. Katsojille Alén lupaa vauhdikkaan ja tapahtumarikkaan kauden.

– No paremmassa seurassa tuskin voisi keittiön edessä seistä. Kapen energia ja tsemppaus yhdistettynä Helenan tinkimättömään makupalettiin keittää melko makoisan sopan.

Helena Puolakka

Kari Aihinen

Kari ”Kape” Aihinen jatkaa MasterChef tuomarina alkavalla kaudella. Koko kansan rakastama keittiömestari on jo vuosia kannustanut suomalaisia paremman ruuan pariin; hän on televisiossa kaapannut suomalaisten keittiöitä, kirjoittanut useita ruokakirjoja, sekä järjestänyt livekokkikouluja. Kapen kokeneet otteet tuomarina ja tsemppaava asenne tulevat luotsaamaan myös MasterChef-keittiöön astuvia Suomen parhaimpia kotikokkeja kohti entistä maukkaampia annoksia. Tärkeintä on maku ja hyvä fiilis keittiössä.