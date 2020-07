Maskeja pitkään karttanut Trump tviittasi kuvan itsestään kasvomaskissa ja hehkutti isänmaallisuuttaan

Trump on säännöllisesti vähätellyt koronaviruksen vakavuutta. Hän on muun muassa vakuuttanut, että virus vain "katoaa".

Tätä ennen Trump oli muun muassa pilkannut presidentinvaalien kilpakumppaniaan Joe Bidenia maskin käytön vuoksi. Biden on demokraattien tuleva presidenttiehdokas.

Lehtitietojen mukaan Trump on myös aiemmin arvioinut avustajilleen, että kasvomaski saisi hänet näyttämään heikolta, eikä hän siedä ajatusta, että lehdistö ottaisi hänestä kuvia maski kasvoillaan.

"Meillä menee hyvin monilla eri tavoin"

Trump kertoi myös eilen, että hän aikoo tuoda takaisin televisioidut Valkoisen talon koronatilannekatsaukset, joita hän piti säännöllisesti kevään aikana.Trumpin mielestä todellinen ongelma on se, etteivät yhdysvaltalaiset kuule oikeita uutisia. Keväällä vastaavat tilannekatsaukset nostivat useasti esiin syytöksiä siitä, että Trump antaa puheissaan sekavaa tai harhaanjohtavaa tietoa.

– Minun mielestäni se on loistava tapa saada tietoa kansalle. Meillä menee niin hyvin niin monilla eri tavoin, hän kertoi toimittajille.

Hän myönsi, että tartuntojen määrä on "kuohahtanut" Yhdysvalloissa, mutta jälleen kerran Trump etäännytti itsensä vastuusta tähän ongelmaan. Hän alleviivasi taudin runtelevan myös "Meksikoa, Brasiliaa, monia maita Euroopassa, kaikkialla, Venäjää".

– Kun katsot uutisia, paikallisuutisia, ja näet sen, ja se on, se on ikään kuin kaikki Yhdysvalloista. He eivät ikinä tykkää puhua siitä, mitä tapahtuu maailmassa, hän sanoi.