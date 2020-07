Trump taipui paineen alla: Nähtiin ensimmäistä kertaa julkisuudessa suojamaski kasvoillaan

– Minulla on luultavasti maski, jos teidän täytyy saada tietää. Minulla on luultavasti maski, Trump kertoi uutiskanava CNN:n mukaan toimittajille ennen sairaalavierailua.

– Minun mielestäni on upea juttu käyttää maskia. En ole ikinä ollut maskeja vastaan, mutta uskon, että niille on aikansa ja paikkansa, Trump jatkoi.

Avustajat anelivat presidenttiä käyttämään maskia

Yksinkertaisesta virustoimesta tuli poliittinen ele

Trump on kuitenkin kieltäytynyt käyttämästä maskia, vaikka Valkoisessa talossa ja hänen vaalikampanjansa henkilökunnan joukossa on varmistettu epidemian aikana useampia tartuntoja. Jopa varapresidentti Mike Pence on alkanut käyttää maskia kesän aikana.

Trump on aiemmin myös pilkannut Bidenia maskin käytön vuoksi.Lehtitietojen mukaan Trump on kertonut avustajilleen, että kasvomaski saisi hänet näyttämään heikolta, eikä hän siedä ajatusta, että lehdistö ottaisi hänestä kuvia maski kasvoillaan.

Yli 3,2 miljoonaa tartuntaa ja yli 134 000 kuolemaa

Trump on puolustanut hallintonsa koronatoimia järkkymättömästi, vaikka Yhdysvalloissa on maailmanlaajuisesti eniten koronatartuntoja ja koronaan liittyviä kuolemia. Koronavirustartuntojen määrä on ollut myös viime aikoina nousussa. Monissa osavaltioissa on havaittu huomattavia tartuntapiikkejä.