Trump: Koronakriisi menee pahempaan suuntaan ennen tilanteen paranemista

Hän sanoi, että Yhdysvaltojen eteläosissa on monin paikoin ollut huolestuttavaa nousua virustartunnoissa.

Yhdysvalloissa varmistettiin tiistaina paikallista aikaa yhteensä 68 524 uutta tartuntaa. Edeltävän vuorokauden ajalta varmistetut uudet tartunnat selviävät Johns Hopkins -yliopiston seurannasta. Tiistai oli jo kahdeksas peräkkäinen päivä, kun päivittäisten tartuntojen määrä nousi yli 60 000:n. Maassa on varmistettu tähän mennessä yli 3,89 miljoonaa koronavirustartuntaa. Koronakuolemia on kirjattu Yhdysvalloissa yhteensä lähes 142 000. Yhdysvalloissa on määrällisesti eniten koronavirustartuntoja ja -kuolemia koko maailmassa.