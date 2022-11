Popedan ura päättyy syksyllä 2023 – asiasta päättänyt Pate Mustajärvi jatkaa soolouralla: "On aika miettiä, mitä haluaa tehdä isona"

Yhtyeen promoottori Taija Holm kertoi MTV Uutisille, että päätös yhtyeen lopettamisesta on yhtyeen keulakuvan ja solistin Pate Mustajärven . Mustajärvi aikoo jatkaa soolouraansa, mutta Popedan kanssa kiertäminen loppuu.

– Kyllä, pitää paikkansa, että Popeda kaartaa Suomen pisimmän ratakierroksen jälkeen ulos syksyllä 2023. Sitä ennen aiomme kuitenkin räjäyttää pankin festarikesän päätteeksi Ratinan stadionilla. Se on siis Ratinasta poikki – viimeinen pläjäys, Mustajärvi kiteytti.

– Myös nämä rokkibändihommat. Silloin ei kykene enää samaan kuin bändin alkuaikoina. Mulla on kuitenkin kohta 67 vuotta ikämittarissa ja siitä 45 vuotta olen ollut tien päällä. Koko sinä aikana Popeda on pitänyt ainoastaan yhden 1,5 vuoden mittaisen tauon. On aika miettiä, mitä haluaa tehdä isona, Mustajärvi kertoi.