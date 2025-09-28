Vappu Pimiä kiinnitti huomionsa Marko "Mörkö" Anttilan rusketukseen. Ex-jääkiekkoilija paljasti, mistä se on peräisin.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman neljännessä lähetyksessä tunnelmoitiin lattariteemalla.
Kiekkoleijona Marko "Mörkö" Anttilan ja tähtiopettaja Kia Lehmuskosken neljäs TTK-tanssi oli samba. Musiikkina kuultiin Isaac Delgadon La Vida Es Un Carnaval.
Esityksen jälkeen juontaja Vappu Pimiä kiinnitti huomionsa ex-jääkiekkoilijan rusketukseen.
– Katsoin, että Kia on selvästi saanut läpi tuon itseruskettavan käytön. Itsekö levitit vai läträsikö vaimo? Pimiä tiedusteli.
– Täytyy sanoa vaimolle kiitokset tästä, Marko Anttila myönsi.
Kian ja Markon samba sai tuomareilta kehuja, mutta myös kritiikkiä.
Pisteitä pari sai 18.