Kuvat ei herkimmille! Karkuun päässeet koirat raatelivat lampaita Ylitorniolla – tilallinen kertoo järkyttävästä näystä: ”Yksi makasi maassa ja siltä oli jalka syöty kokonaan"

– Naapuri soitti ja sanoi, että tulkaa nopeasti. Kolme koiraa on lammaslauman aitauksessa, Huhtanen kertoo.

Hyökkäyksiä on ollut aiemminkin

– Toissa kesänä tämä tapahtui ensimmäisen kerran ja silloin menetimme seitsemän lammasta. Tämän vuoden kesäkuun lopulla oli jälleen hyökkäys. Silloin naapuri soitti meille kymmenen aikaan illalla, että koiria on irti meidän lammasaitauksessamme. Lähdimme heti paikan päälle tyttäreni ja mieheni kanssa, mutta saavuimme liian myöhään. Siellä oli jo kituvia lampaita, Huhtanen kertoo murheellisena.

– Kuusi lammasta on edelleen hukassa siitä laumasta, Huhtanen kertoo.

Hän kuvailee lampaiden kimppuun käyneitä koiria sekarotuisiksi, mutta hän on varma, että ne eivät ole koirasusia.

"Jos kyseessä olisi karhu tai susi, valtio korvaisi tämän"

Rikosilmoitus on tehty

Huhtanen kertoo tehneensä rikosilmoituksen tapaukseen liittyen. Hänen mukaansa on tiedossa, mistä koirat ovat peräisin.

Lapin poliisista vahvistetaan MTV Uutisille, että rikosilmoitus tapauksesta on tehty. Asia on siirtynyt tutkintaan. Kyse on poliisin mukaan kuitenkin sana sanaa vastaan -tilanteesta.