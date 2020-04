Maatilat haluavat tuttua kausityövoimaa ulkomailta, koska suomalaiset eivät ole aluksi yhtä tehokkaita – työvoimapula on yhä uhka

Tuhannet suomalaiset ovat jo lähettäneet hakemuksia kausitöihin, mutta maatilat kaipaavat silti tuttuja ulkomaalaisia työntekijöitä töihin. Tutut työntekijät ovat ensisijaisia toiveita, koska he tuntevat tilojen tavat ja ovat osaamisensa osoittaneet.

– Nämä ulkomailta tulleet työntekijät ovat hyvin tehokkaita ja tottuneet käymään kyseisellä tilalla ja suomalaisilla on vaikea päästä aluksi samaan tehokkuuteen. Ja taloustilanne tiloilla on hankala. He eivät pysty palkkaamaan kaksinkertaista määrää työntekijöitä. Sen takia olisi tärkeätä, että hallitukselta tulisi linjaus, joka koskisi nuorten, opiskelijoiden ja lomautettujen palkkatukea, joka auttaisi kustannuksissa, sanoo MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola.

Ulkomailta ei ehkä päästä Suomeen

Maatilat odottavat nyt, saavatko ne ulkomailta työvoimaa vai etsivätkö ne kausityöntekijöitä kotimaasta. Jos koronapandemia ei laannu, ulkomaalaiset työntekijät eivät välttämättä pääse Suomeen.

– Vaikea sanoa, tuleeko enemmän kausityöntekijöitä ulkomailta. Se riippuu koronatilanteesta sekä siitä, pääsevätkö työntekijät lähtemään kotimaistaan. Meillä on lista valmiina, jos lähdöt sallitaan, maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio sanoo.

Maa- ja metsätalousministeriö on jo tehnyt listan huoltovarmuuden kannalta tärkeistä 1 500 kausityöntekijästä, jotka yritetään lennättää Suomeen. Nämä työntekijät tulevat erityisesti Ukrainasta, jos Ukraina päästää heidät lähtemään.

Maatalouden kannalta on hyvä uutinen, että kiinnostuneita on kotimaassakin.

Henkilöstöpalveluyritysten liitto kertoo, että maa- ja puutarhatiloille olisi tullut henkilöstöpalveluyritysten kautta jo noin 10 000 hakemusta valtakunnallisesti.

Myös MTK on huomannut kiinnostuksen.

– Siellä on opiskelijoita, siellä on lomautettuja, siellä on turvapaikanhakijoita. Tosi paljon on halukasta työvoimaa tarjolla. Mutta siinä, että me saadaan kohtaamaan nämä halukkaat tilan tarpeisiin, on paljon työtä, Mäki-Hakola sanoo.

Maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä MTK ovat etsineet yhdessä ratkaisuja maaseudun yritysten työvoiman varmistamiseksi.

Maa- ja metsätalousalan järjestöt ovat luoneet verkkoon työnhakupalvelun osoitteeseen www.töitäsuomesta.fi. Sivusto tukee TE-toimistoja ja palvelee maaseudun yrityksiä sekä niihin töihin tarjoutuvia.

Palvelun toivotaan helpottavan työvoiman ja työpaikkojen kohtaamista. Moni maatila tarvitsee jo keväällä apua, mutta kiireisin aika on loppukesällä sadonkorjuun aikana.

Yksi tila voi tarvita kymmeniä

Esimerkiksi vihtiläinen maanviljelijä Tuomas Kekki kertoo tarvitsevansa kauden aikana kymmeniä työntekijöitä.

– Kyllä me ollaan pitkälti kausityöntekijöiden varassa. Vakiväkeäkin on, mutta tuotanto on kuuden kuukauden intensiivinen jakso vuodessa ja se huippu pitää jotenkin työvoimalla kattaa, hän sanoo.

Kekki viljelee muun muassa vihanneksia ja mansikkaa. Kevään aikana kasveja olisi istutettava ulos ja se vaatii työvoimaa.

Toistaiseksi on hieman epävarmaa, mistä tarvittavat käsiparit saadaan.

Maanviljelijän näkökulmasta tämä vuosi on muutenkin haasteellinen.

– On eletty ilmastollisesti hyvin haasteellista alkukautta ja sitten on tullut koronakautta ja se tuo tiettyjä ajatuksia, minkälaisia markkinoita on. Jos mentäisiin suhteellisen normaalilla syklillä, niin kyllä me lisää väkeä tarvitaan, Kekki pohtii.