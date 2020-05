Maatalousjärjestöt tyytyväisiä linjauksiin maatalouden kausityöntekijöiden turvaamiseksi – satokaudelle silti tarve vielä yli 10  000 työntekijälle

MTK kaipaa vakinaisempaa työvoimaa Suomesta

Suuri osa keskustelusta kausityövoiman riittävyydestä on liittynyt ulkomaisten työntekijöiden saatavuuteen. Mäki-Hakolan mukaan Suomen maataloudessa käy vuosittain noin 16 000 ulkomaista kausityöntekijää. Keskiviikon lisäystenkin jälkeen jää siis tarve löytää yli 10 000 työntekijää. Mäki-Hakolan mukaan kiintiötä on pyritty löytämään kotimaasta.

Mäki-Hakola kertoo, että ulkomaalainen työvoima on kokenutta ja heistä moni on käynyt samoissa töissä vuosia. Hän uskoo, että moni saapuu Suomeen tuttuuden vuoksi tänäkin vuonna, vaikka työvoiman tarvetta on myös muissa maissa ja liikkuminen kenties tavanomaista rajoittuneempaa tai varovaisempaa.

Hetemäen raportti varoitti vaikutuksista

– Se on iso luku, ja siihen varmasti on hallitus reagoinut, Ilomäki sanoo.Ilomäen mukaan alalle on tärkeää kuulla toukokuun loppuun mennessä, kuinka paljon työntekijöitä sadonkorjuuta varten on käytettävissä. Perinteisesti alalla on hänen mukaansa käytetty ulkomaista työvoimaa, koska kotimaista ei ole ollut saatavilla.