Kausityöntekijöitä on riittänyt kevääksi mutta maataloutta vaanii yhä tuhansien työvoimapula – hallitus linjaa ensi viikolla marjanpoimijoista

– Aika moni maa on tällä hetkellä kiinni eli rajan yli ei pääse. Ukrainasta on homma saatu toimimaan kohtuullisen hyvin, kun me on itse järjestetty sieltä tilauslentoja. Monessa maassa työntekijät eivät saa lupia, kun lähetystöt ovat kiinni, kertoo MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola.