"Marjanpoimijat käyvät salaa jopa aamulla kello 4, toimivat kuin varkaat" – MTV:n lukijat kertovat kokemuksistaan jokamiehenoikeuksista

Kysyimme lukijoiltamme kokemuksia jokamiehenoikeuksista ja niihin liittyvistä ongelmista, joita he ovat kohdanneet. Monet kertovat joutuneensa todistamaan muun muassa sitä, kun heidän pihapuskansa ovat heiluneet tuntemattomien marjastajien toimesta.

Myös taipalsaarelainen Kalevi on joutunut todistamaan samankaltaista tilannetta ihan omassa kotipihassaan. Kalevi kertoo, että heidän pihansa on tarkoituksella jätetty mahdollisimman luonnonvaraiseksi, joten se ei ole pelkkää nurmikkoa vaan osa on metsäaluetta.