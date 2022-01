Marjaana Lehtinen julkaisi rehellisen otoksen ja muistuttaa, ettei somekuviin ole aina luottamista: "Yleensä nää vatsamakkarat peitetään sinne tiukkojen trikoiden alle"

Vuonna 2017 Miss Plus Size -voittajaksi kruunattu Marjaana Lehtinen muistuttaa Instagram-tilillään , että sosiaaliseen mediaan lisätyt kuvat eivät aina kerro sitä totuutta.

Lehtinen julkaisi itsestään otoksen, kun hän on salilla ja nostaa paitaansa ylös.

– Somessa on ihan liian vähän tätä. Kaikki ei aina oo sitä miltä näyttää ja yleensä nää vatsamakkarat peitetään sinne tiukkojen trikoiden alle, napa vedetään somekuvan ajaksi selkärankaan kiinni ja ollaan se hetki hengittämättä, jotta näyttää mahdollisimman hyvältä = hyväksyttävältä. Me ollaan vaan ihmisiä ja kaikilla meillä on jonkinlaiset vatsa- ja selkämakkarat, vaikkei ne aina kaikissa kuvissa näy.