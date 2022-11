Pepputanssi auttoi Tinzeä hyväksymään selluliittinsa – aamurituaali peilin edessä kovettaa kritiikiltä

Nykyään nainen tanssii pienissä vaatteissa takapuoltaan hytkyttäen yleisön edessä ja julkaisee sosiaalisessa mediassa kuvia paljaista pakaroistaan. Sisäisen voiman löytämisessä on auttanut twerkkaus, jossa seksikyyttä ja valovoimaa tuodaan näyttävästi esille.

– Se on auttanut mua tosi paljon hyväksymään mun selluliitit ja makkarat ja muuttuvan kropan, Tinze kertoo.

Tinze tekee musiikkia, vaikkei laula tai soita – millaisia tavoitteita hänellä on musiikin saralla? Katso haastattelu yllä olevalta videolta.

Preppauspuhe peilin edessä

Twerkkaus on afrikkalaisiin tanssiperinteisiin pohjautuva tekninen laji, joka vaatii kovaa fyysistä kuntoa.

Työ tanssin parissa näkyy Tinzen sporttisessa kehossa. Normaalipainoinenkin nainen joutuu silti kuulemaan kritiikkiä kehostaan. Tinzeä on esimerkiksi haukuttu lihavaksi ja kehotettu syömään vähemmän.

Hän pyrkii kääntämään kritiikin kärjen toiseen suuntaan. Mollaaminen kertoo enemmän henkilöstä, joka toisen vartaloa piikittelee. Tinze muistuttaa, että jokainen on kaunis, upea ja ihana juuri sellaisena kuin on.

Tanssiminen on Tinzen työ ja sitä kautta hänen vartalonsa on paljon esillä. Vahvasta itsetunnosta huolimatta suojamuuriin tulee joskus särö, jolloin ikävä kommentti pääsee hieman ihon alle. Vaikeina hetkinä auttaa ajatus siitä, että jokainen kelpaa sellaisena kuin on.