Marja Hintikka paljastaa – tämä koskettava Laulu rakkaudelle -esitys teki poikkeuksellisen vaikutuksen: "Erityisesti jäi oman mielen päälle"

Tuotanto on täynnä salailua, jonka Hintikka myöntää olevan hänelle itselleen yllättävän hankalaa.

– Olen aina niin innoissani näistä mukana olijoista, että tekisi mieli jakaa sitä. Me saadaan sellaisia artisteja, joita harvoin ylipäätään nähdään missään, ja nyt he ovat jollain tavalla uudessa tilanteessa ja vähän ehkä jopa heikoilla jäillä henkisesti. Toi on semmoinen tilanne, joka vaatii rohkeutta myös tulla siihen meidän valkoiseen tuoliin istumaan.