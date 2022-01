Juontajapariskunta Marja Hintikka ja Ile Uusivuori juhlistavat vuosittain erikoista vuosipäivää: "Pitää muistaa se, mistä kaikki lähti"

Laulu rakkaudelle: Secret Song Suomi -ohjelman formaatissa julkisuudesta tutut henkilöt pääsevät yllätetyiksi tai yllättäjiksi laulun muodossa.

Ohjelman juontaja Marja Hintikka koki ohjelman kulisseissa jättiyllätyksen, kun hän päätyi itse yllätetyksi kesken työpäivän.

Tuotanto oli pystynyt pitämään kaiken salassa juontajalta.

– Olin lavalla juontamassa seuraavaa yllätettävää sisään. Jere Leskinen tulikin ja hän käskee minut siihen tuoliin lavalla. Lavalle tuli kaikki Hunksit, että ihan kiva. Ei huono. Meni kyllä niin matto alta, en ole työtehtävissä kokenut mitään tuollaista, Hintikka kertoo.

– Se työ minkä tuotanto on joutunut tekemään salatakseen minulta kaiken, oli mahtavaa. En saanut kulkea tietyissä paikoissa. Hämmennyin, koska olen yleensä hyvä haistamaan kaiken, jos on jotain erikoista. Minulle meni kaikki ihan täydestä.

Toisen tuotantokauden yllätykistä Hintikka haluaa nostaa erityisesti ex-räppäri Jare Tiihosen yllätyksen, mikä meni ihan täydestä.

– Tiihonen luuli tulevansa ihan toiseen ohjelmaan. Kun hän tuli lavalle minun luokseni, niin oli huikeaa nähdä, miten hän reagoi, kun on ollut poissa kaikista musiikkijutuista uransa päätöksen jälkeen. Myös laulaja Hectorin yllätyskuvio on ihan mieletön. Ja Sanni on aivan ihana tyyppi, Hintikka luettelee.

Lämminhenkistä ohjelmaa juontaessa Hintikka pääsee seuraamaan läheltä yllätettävien reaktioita.

– Saan olla vieressä kokemassa niitä tunteita. Olen siinä hetkessä vieressä ja ne ovat ihan maagisia hetkiä. Ohjelma näyttää sen, että kannattaa osoittaa rakkautta ja isosti. Mitkään ylisanat kunnioituksen ja rakkauden osoittamisessa ei ole liikaa.

Rakkaus roihuaa edelleen

Hintikka kertoo, että rakkauden osoitus parisuhteessa on myös päivittäistä pienten arjen yllätyksien muodossa.

– On ratkaisevaa mitä tapahtuu tiistai-iltaisin, eikä hotelliviikonloppuna. Arki tuntuu paremmalta, kun on muistanut tuoda rakkaan lempiherkkua kaupasta. Kehuminen on myös tärkeää, niin vuorovaikutus pysyy positiivisena. Myös yhteisten unelmien läpikäynti on tärkeää, Hintikka luettelee.

Hintikka on ollut yhdessä aviomiehensä juontaja Ile Uusivuoren kanssa pitkään.

– Helmikuussa on vuosipäivä ja siitä käynnistyy 17. vuosi yhdessä. Se on meidän ensisuudelmamme vuosipäivä. Siitä lähtien me on oltu yhdessä. Pitää vähän säilyttää teinifiilistä. Pitää muistaa se, mistä kaikki lähti.

Yllä olevalla Marja Hintikka kertoo myös, kuinka on kokenut haastavan vuodenvaihteen sekä millaisilla asioilla ihmiset hakevat hänestä vertaistukea.