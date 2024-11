Marja-Helena lähetti Juhanille kenkälaatikoissa 20 000 euroa – sitten paljastui karu totuus

Hän kertoi olevansa 68-vuotias leskimies: vaimo oli kuollut neljä vuotta sitten paksusuolensyöpään. Juhani kertoi, että on kotoisin alun perin Porvoosta, mutta asuu ja on asunut suurimman osan elämästään Tukholmassa.

Tutustu henkilön profiiliin ja tarkista, kuinka tuore se on. Mikäli profiili on uusi, kannattaa tutkia asiaa tarkemmin.

Suuria seteleitä kenkälaatikossa

Pankista lainaa

Vaimona pankkipapereissa

Viimeinen syötti

Tutut kasvot, eri nimi

Marja-Helenan nimi on muutettu arkaluonteisen aiheen takia. Marja-Helenan henkilöllisyys on toimituksen tiedossa ja toimitus on nähnyt Marja-Helenan ja Juhanin välistä viestinvaihtoa, kuten myös Marja-Helenan tositteet rahanostoista sekä lähetetyt rahapaketit. Toimituksen tiedossa on myös Juhanin Facebook-profiili.