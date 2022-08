Rakkaushuijari "Jennifer" yritti vedättää suomalaismiestä netti-Scrabblessa – paha virhe, näin Kimmo iski takaisin

Moni sähköpostin omistava on voinut saada viestin esimerkiksi toisella mantereella sijaitsevalta kruununperilliseltä, joka on saanut muhkean perinnön, ja nyt olisi mahdollisuus osuuteen tästä potista.

Digi- ja väestötietoviraston johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku altisti itsensä tahallaan rakkaushuijauksen kohteeksi Scrabble-sanapelisovelluksessa. Pelissä on yksinkertainen viestittelytoiminto, jonka kautta Kimmo Rousku sai yhteydenoton väitetysti yhdysvaltalaiselta yksinhuoltajaäidiltä Jenniferiltä.

Näin rakkaushuijaus eteni

Rousku päätti lähteä Jenniferin viestittelyyn mukaan, vaikka oli jo ensikättelyssä tunnistanut, että kyseessä on huijausprofiili. Rakkaushuijausten maailma kiinnostaa tietoturvan parissa työskentelevää Rouskua ammatillisessa mielessä, ja hänen mukaansa tapaukset ovat yleistyneet valtavasti.

Feikkikuvia ja hatusta heitettyjä faktoja

Rousku kertoo sepittäneensä itsestään keksityn elämäntarinan, jonka mukaan hän on valtionhallinnossa vahtimestarina työskentelevä ja eronnut kissanomistaja. Jennifer halusi myös tietää, että löytyykö mieheltä auto tai oma asunto.

Motiivina on yleensä aina raha

Myös Jennifer lähetti itsestään yhden kuvan WhatsAppin kautta. Lisää kuvia pyydettäessä kävi ilmi, että sanapeli-salamarakkauden puhelimen kamera on rikki, eikä kuvien lähettäminen onnistu ilman sen korjaamista. Jennifer sepitti Rouskulle tarinan, jonka mukaan hän tarvitsi kameran korjaamiseen 200 dollarin lahjakortin.

Tästä Rousku sai tekosyyn kääntää asetelmat päälaelleen. Hän kertoi Jenniferille epäilevänsä, että joku on hakkeroinut hänen puhelimensa ja varastanut lahjakortin tiedot.

– Siinä kysyin suoraan, että Jennifer, ethän sinä ole tämmöinen hakkeri, joka on murtautunut puhelimeeni? Rousku täräytti rakkaushuijarille.

Toistaiseksi "Jennifer" on jäänyt nuolemaan näppejään, sillä Rousku ei päästä huijaria helpolla.

Älä tee tätä kotona

Rousku on päivittänyt rakkaushuijauksen etenemistä Linkedin-profiilissaan .

Sen sijaan hän vinkkaa, että nettituttavuuksiin on syytä suhtautua varauksella ja selvittää henkilön taustat perin pohjin.

– Me olemme usein turhan sinisilmäisiä rakkausasioissa netin kautta. On se sitten prinssi, prinsessa, eversti, kenraali tai muu sotilashenkilö, joka lähestyy täysin oudon alustan kautta, niin se on liian hyvää ollakseen totta. Kannattaa lopettaa (keskustelu) heti alkuvaiheessa, eikä lähteä siihen mukaan, Rousku huomauttaa.