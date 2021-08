Vantaalaiselle perheenäidille sateli siirappisia lemmentunnustuksia netissä – sitten rakkaushuijari esitti hurjan ehdotuksen, joka sai karvat pystyyn

– Hei rakas, miten menee tänään, toivon, että kaikki on kunnossa kanssasi?

Hääsuunnitelmia ja siirappia

– Hän on ollut alusta asti hyvin siirappinen teksteissään. Ne ovat tihkuneet suuria tunteita ja hän on sanonut rakastavansa minua. Olen kuulemma hänen kuningattarensa, jolle mies haluaa tarjota elämässä kaiken, Pietiläinen kertaa pilke silmäkulmassa.

"Sotilaan" taustatarina on yleisesti huijareiden käytössä. Viestien lähettäjä väittää olevansa YK:n rauhanturvaaja Lähi-idässä. Miehen vaimo on kuollut traagisesti ja hänellä on nuori lapsi, jolle etsii äitihahmoa.