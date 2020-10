Marinin mukaan STM:llä ja THL:llä oli yhtäläinen näkemys maskeista – THL:n johtaja eri mieltä

Hänen mukaansa ainakaan niiden kuulemisten perusteella, mitä hallitus on kuullut keväällä, näkemyseroa ei ollut.

Marin ei tiedä, minkä takia THL:n pääjohtajalla Markku Tervahaudalla on ollut eri kanta kuin hänen edustamallaan organisaatiolla. Hallitus on kuullut THL:n koko organisaation virallisen kannan, joka on muodostettu useiden asiantuntijoiden perusteella.