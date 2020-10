Pääministeri Sanna Marin: Sain THL:n pääjohtaja Tervahaudalta vastauksen –"Kiitän ripeästä vastauksesta, asia on nyt loppuunkäsitelty"

Nyt pääministeri sanoo saaneensa THL:n pääjohtaja Markku Tervahaudalta vastauksen, ja asia on hänen puolestaan loppuunkäsitelty.

– Olen saanut pääjohtaja Tervahaudalta vastauksen kysymykseeni. Hän on vahvistanut sen saman tiedon, jonka hallitus sai keväällä, eli sen, että THL:n kanta on ollut, ettei yleistä maskisuositusta ole nähty tarpeelliseksi senhetkiseen asiantuntijatietoon nojaten, Marin kommentoi.

– Kiitän tästä ripeästä vastauksesta, ja asia on minun puolestani loppuunkäsitelty, Marin jatkoi.

"En halua ottaa kantaa muutoin tähän prosessiin"

– Minä en halua ottaa kantaa muutoin tähän prosessiin. Oleellista on nyt se, että meillä on varmistus myös hänen taholtansa siitä, että hallitukselle on annettu oikeaa tietoa, eikä itselläni ole asian osalta enää lisättävää.