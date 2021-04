Marinin hallitus jätti ministeri Lintilän sivuun exit-strategian valmistelusta, kertoo Yle: "En tiennyt siitä mitään" – valtioneuvosto kiistää

– Viime viikolla käytiin läpi ensimmäistä versiota, joka oli hyvin raakaversio strategiasta. Sen jälkeen asiasta on ollut jatkovalmistelua. Itse asiassa en tiedä siitä mitään. Valmistelu on ollut valtioneuvostossa ja sosiaali- ja terveysminiteriön kansliassa, Lintilä kommentoi Ylelle.

– On ihan selvää, että jos ajattelee niitä sektoreita, joita omalla vastuullani on – yritystoiminta, matkailu ja niin edelleen – kyllä exit-strategialla on niiden kannalta aivan äärettömän iso merkitys.