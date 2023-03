Marika Holländer on tv:stä tuttu lähes 30 vuoden takaa – tästä syystä julkisuus kuitenkin myös ahdisti häntä 19-vuotiaana

Joku muistaa kiinteistönvälittäjä Marika Holländerin ehkä vuosilta 1991–1995 Megavisa-tietokilpailun juontajana. Tänä keväänä hän tekee paluun televisioon, sillä hän on mukana Samalla rahalla -lifestyleohjelmassa. Ohjelman tekeminen oli Holländerin mielestä varsin hauskaa ja hän nautti siitä kovasti.

– Tuli nähtyä suomalaista maalaismaisemaa ja eri paikkakuntia sekä koteja. Yllätti positiivisesti se, että vaikka jotkut osallistujistamme olivat hyvin jännittyneitä, niin kuvaustilanteessa he olivat varsin luontevia. Myös jotkut paikkakunnat yllättivät, ja ajattelin, että ai, tämä onkin näin kiva, Holländer kertoi MTV Uutisille ohjelman mediatilaisuudessa 16. maaliskuuta.

Ohjelmassa tavalliset ihmiset miettivät, voisiko jollakin muulla paikkakunnalla saada samalla rahalla esimerkiksi enemmän asuinneliöitä tai asumismukavuutta. Jokaisessa jaksossa tavataan perhe, pariskunta tai yksineläjä. Heille valitaan haastatteluiden pohjalta kolme kotiehdokasta, joista he valitsevat mieluisimman ja muuttavat sinne viikoksi asumaan. Koeajan jälkeen päähenkilöt päättävät, tekevätkö koekodistaan ostotarjouksen. Holländer esittelee kohteet päähenkilöille.

– Täytyi ottaa myös huomioon, kuinka kaukana nykyisestä kodistaan he voivat asua. Emme lähteneet viemään heitä kahden tunnin ajomatkan päähän, jos he ovat sanoneet, että työpaikalle täytyy olla maksimissaan matkaa vajaa tunti. Jotkut toivoivat saunaa, isompaa kotia tai vaikka omaa pihaa.

– Hän on ammattitaitoinen ja meillä synkkasi todella hyvin. Molemmat ovat perheellisiä, ja meillä on sellaista yhtymäkohtaa. Vaikka Ile on kyllä vähän nuorempi, Holländer naurahti.