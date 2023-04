Ile Uusivuori voisi aivan hyvin kuvitella muuttavansa tälle paikkakunnalle: "Se on ihmisen kokoinen paikka"

– Sitä on miettinyt välillä itsekin, että kuinka paljon se, missä asun, muokkaa sitä, kuka olen. Ja, miten voisin elää toisenlaista elämää. Toki kolme pientä lastani pitävät minut tällä hetkellä paikallani harrastuksineen, kaveripiireineen ja kouluineen, Uusivuori kertoi MTV Uutisille ohjelman mediatilaisuudessa 16. maaliskuuta.

Ohjelmassa tavalliset ihmiset miettivät, voisiko jollakin muulla paikkakunnalla saada samalla rahalla esimerkiksi enemmän asuinneliöitä tai asumismukavuutta. Jokaisessa jaksossa tavataan perhe, pariskunta tai yksineläjä. Heille valitaan haastatteluiden pohjalta kolme kotiehdokasta, joista he valitsevat mieluisimman ja muuttavat sinne viikoksi asumaan. Koeajan jälkeen päähenkilöt päättävät, tekevätkö koekodistaan ostotarjouksen.

– Tykkään siitä jotenkin todella paljon, ja meillä on mökki siellä lähellä. Vietämme siellä paljon aikaa. Pidän siitä, että se on ihmisen kokoinen paikka ja siellä voi vaikka mennä suoraan leffateatteriin. Kaikkea ei tarvitse aina varata etukäteen. Voi elää enemmän hetkessä. Työmatka Helsinkiin olisi junalla vain tunnin.

”Se on myös psykologinen koe, mikä minua kiehtoo”

– En tiedä, olisiko minusta siihen, että heitetään silmät sidottuina johonkin pihaan ja sitten teet päätöksen, minkä valitset. Miten paljon päätöksenteossa vaikuttaa se paine, että on muitakin asunnonkatsojia ja päätös pitää tehdä heti vai auttaako se lopulta, että olet viikon siinä asunnossa? Löydätkö hyviä vai huonoja puolia? Se on myös psykologinen koe, mikä minua kiehtoo.

– Minullakin alkoivat mennä paikkakunnat sekaisin ja piti kysellä, ollaanko nyt Lahdessa vai Tampereella. Suhasimme edestakaisin ympäri Suomea. Esimerkiksi yksi perhe päätti muuttaa yhteen, niin että siinä on sisarukset, yhden lapset ja vielä sisarusten vanhemmat saman katon alla. Olen itsekin miettinyt sitä, että lastenhoitoapu voisi olla vähän lähempänä, mutta sitten jos alkaa tulla riitaa tai jotain muuta, niin haluatko, että anoppi on siinä vieressä.

View this post on Instagram

Uusivuorella ja Hintikalla oli tarkoitus lähteä tänä keväänä lomailemaan johonkin kahdestaan, mutta tällä hetkellä asia on vielä hiukan auki.

– Siinä on aina mukana tämä lapsenhoidollinen aspekti. Meidän luottolastenhoitajallamme on ehkä lomasuunnitelmia samaan aikaan, niin katsotaan, voidaanko lähteä. Tässä vaiheessa, kun talvi on ollut niin pitkä, kaipaisin lämpöä ja aurinkoa. Voisi olla jokin kaupunkireissu lämpimään: Barcelona kiinnostaa aina, Riviera tai Pariisi, Uusivuori pohti.