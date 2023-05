Lahdessa sijainnut omakotitalo ei houkuttanut – perhe jätti ostotarjouksen tekemättä: "Tilaa on niin paljon"

Samalla rahalla -ohjelmassa joukko tavallisia suomalaisia on uuden edessä: nykyinen koti on käynyt ahtaaksi tai epäkäytännölliseksi ja on tullut aika muuttaa, mutta minne? Mitä parempaa saisi muualta samalla rahalla, kuin nykykodin arvo on?

Neljännessä jaksossa Nelli ja A-P ja heidän yhdeksän kuukauden ikäinen hymytyttönsä Frida asuvat Helsingin Konalassa. He asuvat kerrostalokolmiossa, jossa on mukavasti neliöitä, mutta asunnon pohja ei ole heidän mieleensä ja tilakin loppuu nopeasti kesken, jos perhe kasvaa.

Koska Nellin ja A-P:n suunnitelmissa on hankkia lisää lapsia, heistä on aika alkaa harkita muuttoa omakotitaloon. Nelli on kotoisin Espoosta ja jäisi mieluiten asumaan pääkapunkiseudulle, A-P on puolestaan alun perin Lahdesta ja häntä kiinnostaisi palata kotikonnuille. Nelliä ajatus Lahdesta ei erityisemmin kiehdo, mutta hän tunnustaa, ettei myöskään tunne kaupunkia juuri lainkaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Nelli ja A-P ovat liikkeellä reilulla budjetilla, ja Marikan valitsemien kolmen kohteen kiertäminen saa heidät loppujen lopuksi esittämään odottamattoman kysymyksen: Voiko tilaa olla liikaa?

Nelli ja A-P päätyvät viettämään viikon Lahdessa sijaitsevassa omakotitalossa.

Omakotitalossa on 261 neliötä ja hintapyyntö asunolle on 469 000 euroa. Talon yläkerrassa on jopa viisi makuuhuonetta.

– Aika erillainen kokemus asua näin isossa talossa, A-P kommentoi.

– Kyllähän meiltä jäi yläkerta oikeestaan käyttämättä, Nelli kommentoi.

Tilaa on niin paljon, että ei tehdä tarjousta tällä kertaa.

– Tuli idea, että voisihan meillä olla kesäkoti Lahdessa, Nelli kertoo.

Katso yllä olevalta videolta, miten Nelli ja A-P reagoivat tietoon, että talo sijaitsee Lahdessa.