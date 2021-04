Marianne varasi ajan koronarokotukseen ja marssi rokotuspaikalle, mutta pistosta ei herunut – katso video yllättävästä tilanteesta

– En saanut rokotetta. Minulla on koronan sairastamisesta niin vähän aikaa, että laskennallisesti minulla on vasta-aineet puolen vuoden päähän. Silloin ei kuulemma voi rokottaa. En tiennyt ollenkaan tällaisesta ehdosta.

Wallenius on siis jo sairastanut koronaviruksen aiheuttaman taudin. Se oli raju koettelemus.

– Mulla se oli kova. Sairastin kaksikymmentä päivää, ja olin viisitoista päivää siitä kovassa kuumeessa. Pystyin olemaan kotona, enkä joutunut sairaalaan. En vertaisi koronaa flunssaan – se on aivan erityyppinen.

Yksittäiset ikäihmiset ovat kieltäytyneet ottamasta Astra Zenecaa

Uutisointi Astra Zenecan aiheuttamasta veritulppariskistä on saanut osan ikäihmisistä välttämään kyseisen lääkefirman rokotetta.

Esimerkiksi Espoossa on ollut päivittäin yksittäisiä tapauksia, joissa ikääntyneet rokotettavat ovat kieltäytyneet Astra Zenecan tuotteesta.

– Meillä on yksittäisiä tapauksia ollut, että vaikka potilaan rokotusaika on varattu yksikköön, jossa Astra Zenecaa rokotetaan, hän on hakeutunut toiseen yksikköön, jossa rokotetaan Pfizer Biontechin rokotteella, paljastaa Espoon kaupungin johtava ylilääkäri Anu Mustakari.