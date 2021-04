Infektioylilääkäri pitää hallituksen exit-suunnitelmaa realismin rajoissa: "Merkittävin riski olisi uusi, selvästi uhkaava varianttivirus"

Rokotustahti ratkaisevassa asemassa

Järvisen mukaan terveydenhuollon kantokyky on turvattu sen jälkeen, kun yli 50-vuotiaat on rokotettu ja heidän ensimmäisestä rokotuskerrastaan on ehtinyt kulua muutama viikko. Sen jälkeen isoimmassa riskissä olevat on suojattu vakavalta tautimuodolta.