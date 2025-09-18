Lukas Hradeckyn edustaman AS Monacon taival Mestarien liigassa alkoi karulla tavalla, kun se hävisi Club Brüggelle 1–4.
Brügge löi Monacon kanveesiin jo avausjaksolla, vaikka Monacolla olikin erinomainen tilaisuus tehdä avausmaali rangaistuspotkussa tässä kuitenkaan onnistumatta.
Maalihanat aukesivat kunnolla reilun puolen tunnin pelin jälkeen. Ensin Nicolo Tresoldi vei Brüggen 1–0-johtoon.
Seitsemän minuuttia myöhemmin Raphael Onyedika tuplasi isäntien johdon. Neljä minuuttia tästä ja peli oli jo 3–0.
Hans Vanaken laukoi pallon vapaapotkun jatkotilanteesta upealla volleylla verkkoon.
Toisella jaksolla Brügge kaunisteli vielä lukemia, kun vaihdosta kentälle tullut Mamadou Diakhon onnistui maalinteossa – valotaululle 4–0.
Monacon Ansu Fati onnistui vielä loppuminuuteilla kaventamaan loppulukemiksi 1–4.
Monacon suomalaisvahti Lukas Hradecky oli ottelusta sivussa polvivamman vuoksi.
Bayer Leverkusen jäi tasapeliin
Alkuillan toisessa ottelussa Bayer Leverkusen pelasi 2–2-tasapelin FC Kööpenhaminan kanssa
Maaliverkot heiluivat jo pelin yhdeksännellä minuutilla, kun Jordan Larsson laukoi Elias Achourin tarkan keskityksen taitavasti rysään.
1:24FC Kööpenhamina rankaisee Bayer Leverkusenia – Jordan Larssonilta mainio viimeistely.
Leverkusen nousi tasoihin noin kymmenen minuuttia ennen täyttä aikaa, kun Alejandro Grimaldon upea vapaapotku upposi verkkoon. Erinomaisena vapaapotkulaukojana tunnetun Grimaldon temppu sai MTV Urheilun selostajan Kim Kallströminkin haltioituneeksi.
– Tämä vasuri tiedettiin. Se on Euroopan kuumin vasuri. Euroopan paras vapaapotkun laukoja. Ihan järisyttävä potku, Kallström tunnelmoi.
1:11Bayer Leverkusen tasoihin upealla vapaapotkumaalilla – "Euroopan paras vasuri"
Leverkusenin riemu ei kuitenkaan kauaa kestänyt. Vain muutamaa minuuttia myöhemmin 20-vuotias brassilupaus Robert vei Kööpenhaminan takaisin johtoon.
Leverkusen venyi vielä kertaalleen. Vierailijat rynnisti lisäajalla onnekkaasti tasoihin, kun pallo kimposi Kööpenham-puolustuksesta omiin.
1:36FC Kööpenhamina iskee jälleen – brassilupaus Robert vie isännät takaisin johtoon.