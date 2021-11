Marcus Grönholm käänsi takkinsa sähkömoottoreista – "Täytyy päästä itse kokeilemaan"

Omalla urallaan Grönholm kilpaili ainoastaan bensalla kulkevilla kilpa-autoilla. Sittemmin siirryttyään kysytyksi vieraaksi erilaisiin tapahtumiin, on ajettavaksi annettu jos jonkinlaista kulkupeliä. Aiemmin inkoolainen puhui voimakkaasti sähköautoja vastaan rallicrossin MM-sarjassa ja rallissa, mutta sittemmin kelkka on kääntynyt.

Grönholmin poika Niclas, 25, kilpailee rallicrossin MM-sarjassa, jossa on tarkoitus siirtyä sähköautoihin jo ensi kaudella. Sen vuoksi GRX-talliaan johtava Grönholm on puolensa valinnut.

Grönholm on hoitanut kyyditystapahtumia upeasti toimivalla sähköautolla, jonka ainoaksi haasteeksi on muodostunut akkujen kesto. Yhdellä latauksella ja täydellä teholla pääsee toistaiseksi vain kuusi tai seitsemän ratakierrosta.

– En ole heivaamassa tätä avun antoani, mutta täysi työ on saada nykykuljettajat etenemään. Ei voi unohtaa myöskään Emil Lindholmia, joka on tiimissämme mukana, ja jota myös hänen isänsä "Basti" (Sebastian Lindholm) auttaa. Emil ajoi loppukauden loistavasti, kun tuli Suomen mestaruus ja hyviä tuloksia MM-sarjassa. Uusia kuljettajia on kuitenkin todella vaikeaa lähteä auttamaan eteenpäin, joten sikäli tilanne on hankala, niputtaa Grönholm.