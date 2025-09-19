Mannerheim saattoi vaikuttaa tunteettomalta, mutta pinnan alla kuohui, summaa sotahistorioitsija.

Suomen sotien aikaisen johdon päätöksentekoa ja tunteiden vaikutuksia siellä tutkinut sotahistorioitsija, kirjailija Lasse Laaksonen kertoo, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia ja marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheimia yhdistää johtaminen persoonien kautta ja se, ettei tukeuduta järjestelmään.

Laaksonen on kirjoittanut kirjan nimeltä Temperamenttia! Sotilasylijohdon tunnehistoria (Docendo 2025).

Laaksosen mukaan Trump on tunnejohtaja, joka näyttää tunteet suoraan. Hänen analysoimisensa on siinä suhteessa helpompaa verrattuna esimerkiksi joihinkin Suomen sodanaikaisiin komentajiin, jotka eivät näyttäneet tunteitaan tai kirjoittivat hyvin steriilisti. Laaksosen mukaan niihin on vaikea päästä kiinni.

– Se näkyi Mannerheimin kohdalla siinä, että hän hyvin nopeasti näissä henkilöasioissa saattoi vaihtaa komentajia, mutta toisaalta piti koko ajan fasadinsa. Hänellä oli aatelinen kasvatus ja hän piti tunteensa kurissa.

– Trump ei siihen pysty eikä ilmeisesti haluakaan pystyä.

Lasse Laaksonen esitteli kirjansa sisältöä Huomenta Suomessa torstaina.MTV

Mannerheim ei ollut tunteeton

Entä mihin kohtaan Mannerheim sijoittuisi tunne-järki-akselilla?

– Sanotaan näin, että hän oli hyvin erityinen persoona.

Mannerheimilla oli rikkonainen surullinen lapsuus, joka varmasti vaikuttaa tunteiden kehittymiseen.

– Mannerheimin kohdalla se, että hän oli täysin tunteeton, on vain yksi puoli. Kyllä hänen sisällään kuohui ja kyllä hän sen näytti ulos, jos verrataan esimerkiksi presidentti Risto Rytiin, joka oli hyvin samalla tavalla kylmäkiskoinen ja laskelmoiva.

Ryti ei koskaan pillastunut.

Laaksosen mukaan tämä kaksikko oli mielenkiintoinen pari siinä, että kumpikaan ei näyttänyt toisilleen tunteitaan, mutta suuria ratkaisuja tehtiin.

– Sisällä kihersi koko ajan että Mannerheim oli hyvin pitkävihainen ja kaunainen ja jaksoi odottaa revanssia, jos katsoi, että on tullut nöyryytetyksi.