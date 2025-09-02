Manchester Unitedin tähdet maksoivat itse kotimatkansa – raivo repesi

The Telegraph kertoo, että Manchester Unitedin pelaajat ovat närkästyneitä siitä, että he maksoivat itse kotimatkansa Hammarbytä vastaan pelatun naisten Mestarien liigan karsintaottelun jälkeen.

Manchester United kukisti lauantaina pelatussa ottelussa Hammarbyn 1-0 Elisabeth Terlandin osumalla. Joukkueella oli luvassa seuraavana päivänä kotimatka, johon seura oli hankkinut liput reittilennolle, jossa oli mukana välilasku Kööpenhaminaan. Tämä siitäkin huolimatta, että suoria lentoja oli vapaana.

Pelaajat saivat tiedon, että he voivat varata omat lippunsa, jos he haluavat nopeamman paluumatkan. Monet tekivät näin ja maksoivat lennot omista rahoistaan.

– Seura maksoi kaikille pelaajille ja taustahenkilöille reittilennon Manchesteriin, millä oli lyhyt välilasu Kööpenhaminassa, koska suorilla lennoilla ei ollut tarpeeksi paikkoja. Osa pelaajista jätti lennon väliin ja järjesteli matkat muihin kohteisiin, jotta voivat ottaa mahdollisimman paljon irti vapaapäivistä ystävien ja perheen kanssa, Manchester Unitedin edustaja kertoi The Telegraphille.

Lehden mukaan pelaajat ovat vihaisia tapahtuneesta. Menomatka oli astetta erilaisempi.

– Naisjoukkueemme lensi Tukholmaan charter-lennolla, jotta valmistautuminen sujuisi mahdollisimman hyvin. He asuivat samassa luksushotellissa, jota miesjoukkueemme käytti heinäkuussa pelatussa harjoitusottelussa ja he harjoittelivat Ruotsin jalkapalloliiton fasiliteeteissa. Olemme varmoja, että loimme joukkueelle parhaat mahdolliset edellytykset menestyä kentällä. Matkan päätteeksi ei ollut suurta tarvetta tilauslennolle kotiin, koska seuraava ottelumme oli seitsemän päivän päässä ja pelaajille oli annettu kaksi vapaapäivää harjoittelua varten.

– Tulevia Euroopan-pelejä varten harkitsemme matkajärjestelyjä tapauskohtaisesti sijainnin ja aikataulun mukaan. Tilauslentoja käytetään tarvittaessa, mutta etsimme myös edelleen mahdollisuuksia kustannusten hallintaan, kun pyrimme kehittämään naisjoukkuettamme taloudellisesti kestävällä tavalla, edustaja totesi.

Manchester Unitedin kilpakumppanit Englannissa toimivat viime eri tavalla Mestarien liigan otteluissa. Chelsea, Arsenal ja Manchester City käyttivät kaikki charter-lentoja. Kyseinen tapaus vain vahvistaa käsitystä, ettei naisten joukkue kiinnosta seurajohtoa Manchester Unitedissa.

Sir Jim Ratcliffe, joka on seuran osaomistaja, myönsi aiemmin, että naisten joukkue ei ole prioriteetti vaan keskeneräinen työ. Ratcliffe ei ole vielä kertaakaa ollut seuraamassa naisten ottelua. Viime kesänä naiset siirrettiin omasta harjoituskeskuksestaan parakkeihin pois miesten tieltä. MIesten harjoituskeskus oli tuolloin remontissa.

Manchester Unitedin avausottelu Englannin Superliigassa on luvassa 7. syyskuuta Leicesteriä vastaan. Joukkue sijoittui viime kaudella kolmanneksi.